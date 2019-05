Fatale steekpartij in slagerij was noodweer

De 39-jarige Afghaan Izmarai M. is ontslagen van alle rechtsvervolging voor het doden van een 43-jarige collega in een slagerij in de Haagse wijk Transvaal. De rechtbank in Den Haag oordeelde woensdag dat de Afghaan uit noodweer heeft gehandeld toen hij de collega met een mes stak terwijl hij in een keukentje in de slagerij door twee mannen in elkaar werd geslagen.

De sfeer in de slagerij was volgens M. danig verziekt en leidde op 17 juli vorig jaar eerst tot een vechtpartij. M. verliet de winkel, maar kwam ’s middags terug om zijn salaris te halen. Daar werd hij opgewacht door de collega en de eigenaar van de slagerij, die hem tot bloedens toe sloegen.

De eigenaar had het latere slachtoffer "voorgedaan dat je met een aansteker in je vuist beter kunt slaan, ze hebben allebei geoefend", constateert de rechtbank op basis van camerabeelden.

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden negen jaar cel geëist. De officier erkende wel dat M. was mishandeld, maar noemde het niet proportioneel dat hij het slachtoffer vijf keer met een mes heeft gestoken. Dat hij in paniek zou zijn geweest, noemde ze niet geloofwaardig.

De rechtbank noemde het echter aannemelijk dat de collega in het keukentje "de agressor is geweest". M. is wel schuldig aan doodslag omdat hij het slachtoffer met een fileermes in zijn zij heeft gestoken. Ook de rechtbank noemt dat "niet proportioneel", maar een overreactie uit noodweer is op zichzelf niet strafbaar. De rechtbank noemt het aannemelijk dat M. in paniek raakte door het tegen hem gebruikte geweld.