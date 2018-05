Fatale schietpartij Amsterdam: mannen vast

Na de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuidoost van woensdagavond heeft de politie twee verdachten aangehouden. Ze komen uit Amsterdam en zijn 22 en 23 jaar. De politie heeft nog niet bekendgemaakt wie het slachtoffer is, alleen dat het een man is. Hij overleed ter plaatse op de Krootstraat.

Door de schietpartij raakte ook een 29-jarige Amsterdammer gewond. Hij ligt in het ziekenhuis.

De eerste verdachte werd kort na het geweld in de buurt opgepakt, de tweede volgde later. Over de achtergrond van de schietpartij is nog niets bekend.

Volgens de politie zijn ook schoten gelost op een wegrijdende auto. Die is later teruggevonden in de wijk IJburg. „Vooralsnog lijkt deze auto niets met het incident te maken te hebben”, aldus de politie.