‘Fatale mix’ kan leiden tot radicalisering

Een ‘fatale mix’ van omstandigheden kan ertoe leiden dat jongeren in probleemgroepen radicaliseren en uitreizen naar Syrië. Er is dan sprake van een combinatie van sociale achterstanden, ingrijpende gebeurtenissen en de aanwezigheid van ronselaars in de buurt. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, de Vrije Universiteit en de politie.

Het onderzoek werd gedaan nadat in 2013 meerdere jongeren uit een probleemgroep in Delft waren vertrokken naar Syrië, waar toen net de burgeroorlog was begonnen. In de Delftse groep was sprake van een mislukte overval door leden van de groep, waarbij een van de daders om het leven was gekomen, en het overlijden van de vader van een van hen. Dat leidde tot existentiële vragen, waarmee de jongeren nergens terecht konden. De jongeren gingen via hun geloof op zoek naar antwoorden en kwamen terecht bij jihadistische predikers.

Volgens de onderzoekers was in vier andere groepen waarin jongeren radicaliseerden, sprake van vergelijkbare factoren. Ze adviseren dat er voor jongeren opvang moet zijn bij ingrijpende gebeurtenissen. De autoriteiten moeten daarnaast contact houden met probleemjongeren en „niet te veel op een repressieve aanpak vertrouwen”.