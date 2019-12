Fatale mishandeling baby voor de rechter

De rechtbank in Breda heeft vanaf maandag vier dagen uitgetrokken voor het proces over de fatale mishandeling van een zeven maanden oude baby. De 26-jarige vader van het jongetje wordt verdacht van doodslag of mishandeling met de dood tot gevolg.

De zaak zorgde voor veel ophef. Volgens sectie overleed de baby door geweld van buitenaf of hevig schudden. Het kindje had onder meer een bloeduitstorting onder het hersenvlies en een gescheurde tongriem. Vader Kevin van den B. ontkent iedere betrokkenheid.

De ouders stonden onder begeleiding van een jeugdzorginstelling. Ze hadden veel problemen. Ze gebruikten drugs en de vader was al eens veroordeeld vanwege huiselijk geweld. Van den B. werd enkele dagen na het overlijden eind vorig jaar aangehouden en zit sindsdien vast.

De rechtbank behandelt maandag de feiten, daarna komen de deskundigen aan het woord. De persoonlijke omstandigheden van Van den B. staan dinsdag op de planning, gevolgd door de strafeis van het Openbaar Ministerie. De advocaat van de verdachte houdt donderdag zijn pleidooi, vrijdag is een reservedag.