Fatale flatbrand Arnhem mogelijk veroorzaakt door vuurwerk

De politie houdt er rekening mee dat de fatale flatbrand in Arnhem is veroorzaakt door vuurwerk dat in de hal van het gebouw is afgestoken. Dat meldt de politie. Door de brand kwamen een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje om het leven, de 36-jarige moeder en een 8-jarig dochtertje raakten gewond.

De brand brak tijdens de nieuwjaarsnacht uit in de flat aan het Gelderseplein. De brand woedde in de hal, de lift en het trappenhuis. Het gezin uit Arnhem was op bezoek in de flat en stond in de lift toen de brand uitbrak. De brandweer meldde dat zij via de liftkoker veel rook hadden binnengekregen. De moeder en dochter liggen in het ziekenhuis.

De brandweer evacueerde meerdere flatbewoners. Een deel van de bewoners is thuisgebleven.

De politie bekijkt momenteel beelden om erachter te komen wat er precies is gebeurd. Ook wil de politie praten met getuigen.