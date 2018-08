Fatale explosie Arnhem vermoedelijk door drugs

De politie vermoedt dat „het verwerken van drugs” de oorzaak is van de explosie in een flat in Arnhem die twee mensen het leven heeft gekost. In het appartementencomplex heeft de politie ook drugs gevonden. Over hoeveelheden en type drugs heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Wat ‘verwerken’ precies betekent wil de politie niet zeggen. Een woordvoerder wil alleen kwijt dat er geen drugs werden geproduceerd.

Een van de doden is de 33-jarige bewoner van het appartement aan de Daphnestraat. De andere dode en een zwaargewonde die in het ziekenhuis ligt, zijn nog niet geïdentificeerd. „Vermoedelijk komen zij niet uit Nederland”, aldus de politie.

Na de ontploffing maandagavond brak brand uit. De politie meldde al snel dat „drugsgerelateerde zaken” waren gevonden. Sporenonderzoek in de flat heeft dat nu bevestigd. De politie stelt dat „de woning niet bekend stond in verband met drugscriminaliteit”. Bewoners gaven aan dat ze daar wel vermoedens over hadden. Daarover zouden meldingen zijn gedaan. De politie onderzoekt nog of dat klopt.