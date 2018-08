In Dedemsvaart (Overijssel) is iemand om het leven gebracht met een steekwapen. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het incident had plaats aan de Beatrixstraat, die in een woonwijk ligt. De plek waar het gebeurde is afgeschermd door de politie.

De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Ook over de toedracht is nog niets bekend.