Fataal ongeval snelweg vaak door bermobstakel

Ongevallen met dodelijke afloop op rijkswegen zijn vaak kop-staart-botsingen of aanrijdingen waarbij de bestuurder van de weg raakt en met de auto tegen een boom of in een greppel tot stilstand komt. Dat meldt het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) dat in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek deed naar dodelijke ongevallen in 2017. Dat waren er 63.

„De meeste ongevallen ontstonden door onoplettendheid of bewust risicogedrag van de weggebruiker op een weg die weinig ruimte biedt voor menselijke fouten. In een klein deel van de ongevallen speelde ook een voertuigdefect een rol”, aldus het instituut. Ook het niet dragen van autogordels is bij ongevallen op snelwegen een doodsoorzaak. Soms was de gordelverklikker van te voren met opzet onklaar gemaakt.

Aanrijdingen met een obstakel in de berm waarbij inzittenden overleden, kwamen 25 keer voor, fatale kop-staartbotsingen 21 keer en acht mensen kwamen om het leven bij een frontale botsing.