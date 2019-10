Aan boord van een Nederlands schip heeft donderdag een fataal ongeval plaatsgevonden. Het schip ligt op dit moment in de haven van Teesport in het noorden van Engeland. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is onderweg naar Teesport voor een verkennend onderzoek, meldt een woordvoerder van de raad.

Wat er precies is gebeurd en wie om het leven is gekomen, kan de woordvoerder niet vertellen.