Fastfood en broodjeszaak in trek bij publiek

Broodjeszaken Subway en Délifrance vallen in de smaak bij het publiek. Gasten zijn vaak positief over hun bezoek en geven Subway het hoogste rapportcijfer, een 8,8. Vooral de service en kwaliteit wordt gewaardeerd. Vergelijkbare ketens als Smullers, AH to go en Broodzaak scoren minder goed, blijkt uit de Out-of-Home Shopper Monitor.

In het onderzoek worden plekken met elkaar vergeleken waar kant-en-klare producten gekocht kunnen worden om direct te eten of te drinken of om mee te nemen. Er deden 3500 mensen aan mee. „Jongeren halen er gemiddeld vijf tot zes keer per week hun lunch of avondeten, ouderen hooguit een of twee keer per week, maar geven er dan wel iets meer geld aan uit,” aldus een onderzoeker.

Ook snackrestaurant Kwalitaria scoort goed, net als de eetgelegenheden in woonwarenhuis Ikea en attractiepark de Efteling. Over het eten en drinken in De Bijenkorf zijn de ondervraagden minder tevreden.

Ketens als Burger King, Kentucky Fried Chicken (KFC) en McDonald’s blijken maatgevend. „Ze zijn voor het publiek het referentiepunt, de norm, in deze branche.”