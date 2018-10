„Fascinatie voor wapens bij extreemrechts”

De fascinatie in extreemrechtse kringen voor wapens is groot. Dat stelt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst in een dinsdag gepresenteerd rapport over rechts-extremisme in Nederland.

De AIVD zegt zich zorgen te maken over het klimaat dat in Nederland ontstaat door toedoen van rechts-extremisten. „Steeds meer Nederlanders komen in aanraking met gewelddadige rechts-extremistische ideeën.”

Vaker dan voorheen doen rechts-extremisten uitspraken die geweld tegen met name moslims en de overheid aanmoedigen en verheerlijken, aldus de AIVD. Toch gaan rechts-extremisten „zelden daadwerkelijk” over tot geweld. Links-extremisten lijken „nog altijd eerder bereid” te zijn geweld te gebruiken.

Sinds enkele jaren is er sprake van een „lichte opleving” van het rechts-extremisme in Nederland, aldus de AIVD. „Waar dit vroeger werd gekenmerkt door een neonazistisch, fascistisch en antisemitisch gedachtegoed, is tegenwoordig het anti-islamgedachtegoed dominant.”

Het anti-islamgedachtegoed wordt vaak gecombineerd met ideeën over nationale identiteit, schrijft de AIVD in het rapport. „Zo is het behoud van Zwarte Piet een jaarlijks terugkerend thema. Ook wordt handig gebruikgemaakt van de actualiteit. Een recente trend is bijvoorbeeld om in te springen op de verontwaardiging over Turkse inmenging in Nederland door acties te organiseren tegen Diyanetmoskeeën.”

Vanuit Amerika is het „alt-right-gedachtegoed” overgewaaid. De AIVD wijst op Studiegenootschap Erkenbrand. Die organisatie „is expliciet tegen rassenvermenging en streeft naar een blanke etnostaat. Dit genootschap mikt daarbij vooral op mannen. Volgens Erkenbrand moeten blanke mannen in gaan zien dat er gevaar dreigt voor hun positie. In het wereldbeeld van Erkenbrand vallen Joden ook buiten de blanke etnostaat.”