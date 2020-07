Farmers Defence Force protesteert woensdag bij RIVM

De boeren van Farmers Defence Force (FDF) gaan tijdens de landelijke actiedag komende woensdag demonstreren bij het RIVM in Bilthoven. Dat bevestigt woordvoerder Sieta van Keimpema van FDF.

De boeren protesteren tegen de veevoermaatregel van het kabinet. FDF zei eerder in ieder geval met trekkers de weg op te gaan en dat ze „stikstof besparen” door acties te voeren in onder meer sectoren die volgens hen veel stikstof uitstoten. Maar de organisatie wilde niet aangeven waar de acties precies zouden worden gehouden.

FDF trekt naar het RIVM omdat dat instituut in de ogen van de boeren „stikstofsjoemelcijfers” verspreidt. „Dit instituut waar politieke keuzes overheersen boven wetenschappelijk bewijs. Nu dit instituut een politiek instrument wil zijn in plaats van wetenschappelijk, mag het zich - opnieuw - verantwoorden op: 22 juli”, staat in een FDF-persbericht met de titel ‘Naar het hol van de stikstof sjoemelaars van Nederland’.

Volgens vakblad Melkvee start het programma om 14.00 uur voor de poort van het RIVM-terrein in Bilthoven. Wat er precies gaat gebeuren, kon een andere FDF-woordvoerder, Mark van den Oever, nog niet vertellen. Aan het programma wordt volgens hem nog hard gewerkt. Wel zal deze bijeenkomst het startschot zijn van een tweede golf van protesten. „En die blijven doorgaan tot de voermaatregel van tafel is.”

FDF heeft in een bericht alle boeren van Nederland opgeroepen om naar Bilthoven te komen en actie te voeren om de veevoermaatregel van tafel te krijgen. Landbouwminister Schouten wil dat boeren per 1 september de hoeveelheid eiwit in veevoer verminderen, omdat dat veel uitstoot zou schelen.