Farmers Defence Force gaat acties verharden

De boeren die zijn verenigd in de actiegroep Farmers Defence Force (FDF) gaan vanaf vrijdag 14.00 uur „harde actie” voeren. Dat kondigde woordvoerder Mark van den Oever van FDF vrijdag aan in Den Bosch, tijdens de inspraak voor het stikstofdebat, dat later wordt gevoerd in het Brabantse provinciehuis.

Van den Oever maakte niet duidelijk waaruit de harde acties bestaan.

Volgens FDF bepaalt een kleine meerderheid het beleid ten aanzien van de stikstofmaatregelen. Van den Oever trok in zijn betoog de vergelijking met nazi-Duitsland, „waar een kleine meerderheid het voor de rest bepaalde”.