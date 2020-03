Farmaceut doneert voorraad hydrochloroquine aan RIVM

Het farmaceutische bedrijf Teva uit Haarlem doneert 600.000 tabletten hydrochloroquine aan het RIVM. Het instituut verspreidt het middel vervolgens onder ziekenhuizen die erom vragen. Eigenlijk is hydrochloroquine een medicijn tegen malaria en reuma. Omdat er aanwijzingen zijn dat het ook kan helpen bij de behandeling van de ziekte Covid-19, staat het volop in de belangstelling.

Hard wetenschappelijk bewijs is er niet dat het middel coronapatiënten helpt. Het wordt nu alleen op experimentele basis gegeven aan patiënten die er slecht aan toe zijn. Onderzoek moet uitwijzen in hoeverre het bijdraagt aan herstel. Met de partij van Teva kunnen mensen worden behandeld en de pillen kunnen worden ingezet voor het onderzoek.

„Chloroquine is niet vrij verkrijgbaar, alleen artsen kunnen dit voorschrijven”, schrijft het RIVM over chloroquine. Hydrochloroquine is een variant die wat minder giftig is. Chloroquine is zeer giftig bij overdosering. Het middel moet ook zeker niet worden verward met chloroquinefosfaat. „Dat is geen medicijn, maar een middel om aquaria schoon te maken.”

Het RIVM liet eerder al weten zelf een partij chloroquine te hebben ingekocht. Apothekers zijn er ook zuinig op. Hun beroepsorganisatie KNMP liet dinsdag weten dat het middel voor ziekenhuizen en reumapatiënten is en niet moet worden uitgegeven aan anderen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwde eerder dat het onwenselijk is dat huisartsen chloroquine preventief voorschrijven. Preventieve werking is „volstrekt onbewezen”.