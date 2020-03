‘Fantastische wezens’ van Franse kunstpionier nu in Scheveningen

Museum Beelden aan Zee in Scheveningen opent komend weekeinde een tentoonstelling van werk van de Franse Germaine Richier (Grans 1902 - Montpellier 1959). Er zijn sculpturen in brons en gips en diverse etsen te zien. Het is voor het eerst sinds haar dood in 1959 dat in Nederland een retrospectief wordt gewijd aan haar kunst.

Richier was in en na de Tweede Wereldoorlog actief. Ze hield zich vooral bezig met hybride wezens: half mens, half dier. Waar collega’s als Henry Moore op de oorlog reageerden met abstract werk, bleef Richier het mensbeeld trouw, maar op een manier die haar toch een pionier maakte. „Een vrouw met insectenpoten, een paard met zes koppen, een vleermuisman: tijdens en na de oorlog ontstaan onder de handen van Richier de meest fantastische wezens”, aldus het museum.

„Ze weerspiegelen de naoorlogse psyche, aan de ene kant verscheurd en aangeslagen, aan de andere kant weerbaar en levenslustig.” De kunstenares paste ruwe, bekraste, aangevreten oppervlakken toe, om angsten en vragen uit te drukken. „Ik voel me meer aangetrokken tot een tak van een dode boom dan door een uitbundig bloeiende appelboom”, zei ze eens.

Germaine Richier: Mensbeeld - Mensbeest is te zien tot en met 7 juni. De expositie is tot stand gekomen in samenwerking het Musée Picasso in het Franse Antibes.