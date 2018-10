Fancy Bear heeft „veel geld en veel kennis”

De schimmige Russische hackersgroep Fancy Bear wordt beschuldigd van bijna alle grote cyberaanvallen van de afgelopen jaren. Ze zouden onder meer zijn binnengedrongen in de Amerikaanse Democratische Partij. E-mails van partijkopstukken belandden op WikiLeaks. En volgens Defensie hebben ze in april ook geprobeerd binnen te dringen in het kantoor van de OPCW in Den Haag.

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) sprak tijdens de persconferentie over Unit 26165. Dat is een van de namen die worden gebruikt voor Fancy Bear. Andere namen zijn Pawn Storm, APT28, Sofacy Group, Sednit, Strontium en Unit 74455. De groep zou werken voor de GROe. Dat is de buitenlandse militaire inlichtingendienst van Rusland.

Fancy Bear zou ook het Witte Huis, de NAVO, Duitse ministeries en het Wereldantidopingagentschap hebben belaagd. Een ander doelwit was naar verluidt de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die de ramp met vlucht MH17 onderzoekt.

Welke hackers precies voor Fancy Bear actief zijn, komt nooit naar buiten. Maar volgens beveiliger Trend Micro, die Fancy Bear in de gaten houdt, hebben ze „absoluut kennis van zaken. Het is een grote en vrij actieve groep met veel kennis. Ze hebben toegang tot geavanceerde en vrij vernuftige technologie en waarschijnlijk hebben ze veel middelen. Ze jagen ook niet op geld, zoals de meeste hackers, maar op informatie.” Zulke groepen worden vaak door een overheidsorganisatie gesteund.