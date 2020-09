Famke Louise betuigt spijt van #ikdoenietmeermee

Vlogger Famke Louise (21) heeft spijt van haar steun aan de actie #ikdoenietmeermee, waarmee ze zich uitsprak tegen het coronabeleid. In een bericht op Instagram biedt ze haar excuses aan en schrijft ze dat ze zich in het vervolg beter wil laten informeren door experts.

„Ik wil mijn excuses aanbieden aan allen die zich gekwetst of verward hebben gevoeld en beloof beter mijn best te doen”, zegt de influencer die een miljoen volgers heeft. Ze schrijft bovendien dat het nooit haar bedoeling is geweest om mensen aan te sporen laconiek om te gaan met de coronamaatregelen. „Ik heb respect voor alle zorgmedewerkers en ik heb begrip voor allen die hiermee geconfronteerd worden op dagelijkse basis.”

Famke Louise schrijft dat ze de video waarin ze haar steun betuigt aan de actie weghaalt omdat ze niet meer achter de boodschap staat. „Ik ga even een stap achteruit doen, reflecteren en op zoek naar een bijzonder, inspirerend iemand die gespecialiseerd is in pandemieën om mij te educaten over deze situatie en wellicht met mij het podium wil delen.”