Family7 opent nieuwe studio: Wij brengen geloof achter de voordeur

Christenen moeten elkaar zoeken om „het verhaal van het Evangelie te vertellen in een seculier land”, stelde EO-directeur Arjan Lock vrijdag. „We hebben niet de luxe om elkaar vliegen af te vangen.”

Lock deed zijn uitspraken in een debat over de positie van christelijke media in het medialandschap. Het debat vond plaats in het actualiteitenprogramma Uitgelicht! op de christelijke tv-zender Family7, ter gelegenheid van de opening van een nieuw bedrijfspand van deze omroep in Apeldoorn. Naast Lock namen Steef de Bruijn (hoofdredacteur Reformatorisch Dagblad), Wilfred Hardeman (directeur Groot Nieuws Radio) en Dolf van de Vegte (directeur Family7) deel aan het debat.

Presentator Riekelt Pasterkamp vroeg of christelijke media nog ruimte hebben om hun boodschap naar voren te brengen in een seculier land. Lock: „We zitten met vier mensen aan tafel die het voorrecht hebben om dat dagelijks te doen. Of men ons serieus neemt is niet mijn grootste zorg, het gaat erom dat mensen geraakt worden door wat je vertelt.”

De Bruijn sloot zich hierbij aan. „Ik ervaar geen enkele moeite om te zeggen wat wij vinden, al krijg je af en toe een emmer bagger over je heen. We hoeven gevoelige thema’s niet uit de weg te gaan. Tegelijk moet je mensen niet tegen de haren in strijken waar dat niet nodig is.”

Hardeman: „Wij proberen onze luisteraars op te voeden om eerst naar elkaar te luisteren. Discussies moeten liefdevol gevoerd worden, we moeten als christenen niet gelijk zeggen dat we weten hoe het zit.”

Bezuinigingen

Pasterkamp vroeg de deelnemers naar een bericht eerder deze week van een groep verontrusten die stelden dat de EO zijn „christelijke identiteit verloochent.” Lock noemde die beschuldiging „echt kolder. Voor de EO staat het Evangelie centraal. Je mag over de uitvoering van mening verschillen, maar van verloochening is geen sprake. We hebben in een seculier land niet de luxe om elkaar vliegen af te vangen. De echte strijd die gestreden moet worden, ligt bijvoorbeeld bij bezuinigingen zoals de NPO die wilde doorvoeren op levensbeschouwing. De positie van de EO is niet makkelijk in het publieke bestel, maar we willen juist daar het Evangelie brengen.”

De Bruijn plaatste een kanttekening: „Bereik is belangrijk, maar tegelijk weet je dat het Woord van God schuurt. Dat is een boodschap die niet door iedereen graag ontvangen wordt. Daarom kan bereik niet de hoogste doelstelling zijn.” De Bruijn gaf aan de zorgen over de koers van de EO te delen. „Wel zeg ik er in één adem bij dat ik blij ben met omroepen die in het krachtenveld van de secularisatie een ander geluid brengen en waarden verdedigen waar ik van harte achtersta.”

Duiven

Minister Arie Slob (Onderwijs en Media) verrichtte vrijdagavond de opening van de nieuwe studio. Er werden zeven witte duiven losgelaten als symbool voor de missie van de christelijke tv-zender. Presentator Bram Willems: „Op deze manier willen wij de Heilige Geest met het Evangelie laten uitvliegen over Nederland.”

Family7 wordt bekostigd zonder overheidssubsidie. Ook moest de zender in het verleden veel moeite doen om toegelaten te worden tot de kabeltelevisie. Inmiddels is Family7 een landelijke zender met een bereik van meer dan 4,5 miljoen huishoudens.

Tijdens de opening werd herhaaldelijk gerefereerd aan het „pioniersverleden” van de omroep. Slob: „Als mensen twijfelen aan wonderen, duik dan in de geschiedenis van Family7. Het is mooi om te zien dat christenen in Nederland de media zien als een middel om te gebruiken.” Van de Vegte sloot zich hierbij aan: „We hebben gezien dat voor de Heer niets te wonderlijk is. Nederland heeft onze boodschap nodig. In de politiek hoor je vaak zeggen: geloof hoort achter de voordeur thuis. Dan zeg ik: dat is nu net de plek waar wij komen.”