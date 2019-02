Family7-directeur Dolf van de Vegte (66) overleden

Directeur Dolf van de Vegte (66) van de evangelische tv-zender Family7 is in de nacht van donderdag op vrijdag in zijn woonplaats Apeldoorn overleden. Dat maakte Family7 vrijdag bekend.

Van de Vegte leed aan kanker. Hij werkte van 1993 tot 2005 als producent voor de Evangelische Omroep. In 2005 begon hij de christelijke familiezender Family7, „zonder onnodig geweld, grof taalgebruik en seksuele uitspattingen.” Juni vorig jaar maakte Van de Vegte bekend dat hij ernstig ziek was. Hij laat zijn vrouw en drie kinderen achter.