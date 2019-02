Familieroman-auteur Anke de Graaf overleden

Schrijfster Anke de Graaf is dinsdag in haar woonplaats Enkhuizen overleden. Dat heeft haar uitgeverij Zomer & Keuning vrijdag gemeld. De Graaf was 91.

Anke de Graaf was zeer productief. Ze schreef hoofdzakelijk familieromans. Daarvan produceerde ze er 83. Maar haar carrière begon met het schrijven van meisjesboeken, zestien in totaal. Ook schreef ze veertien kinderboeken, waaronder Avontuur in het Donkere Bomenbos.

Haar eerste werk, Twee vriendinnen in de stad, verscheen in 1963, haar laatste roman Onthoud die naam in 2013. De Graaf verkocht bijna 2 miljoen boeken. Veel van haar romans beleefden talloze herdrukken in omnibussen, pocket- en speciale edities.