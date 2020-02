Familielid vast vanwege dood bejaarde vrouw uit Rosmalen

De man die vrijdag in Rosmalen is aangehouden in verband met de dood van een 83-jarige vrouw is een familielid van het slachtoffer, meldt de politie. Ze bevestigt dat de vrouw door geweld om het leven is gekomen en dat de man verdacht wordt van betrokkenheid.

De man, een 57-jarige inwoner van Heeswijk-Dinther, werd aangehouden in het appartementencomplex waar het lichaam van de vrouw werd gevonden. Dat gebeurde vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag, dezelfde nacht waarin het slachtoffer werd aangetroffen. Hij is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor twee weken vastgezet.