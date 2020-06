Familielid Van Gogh heropent Van Gogh Museum

Net als alle andere musea in Nederland mag het Van Gogh Museum maandag weer open dankzij de versoepelde coronamaatregelen. Dat doet het museum op een feestelijke manier samen met Willem van Gogh, de achterkleinzoon van Theo van Gogh, de broer van Vincent van Gogh.

Van Gogh verwelkomt de eerste bezoekers op een gele loper en met zeshonderd zonnebloemen uit de Zuid-Franse Provence, waar Van Gogh een serie stillevens met zonnebloemen schilderde. Elke bezoeker krijgt na afloop een bloem mee naar huis als bedankje voor het bezoek.

„Kunst is wat mensen met elkaar verbindt, het biedt troost en hoop op een betere toekomst”, zegt directeur van het museum Emilie Gordenker. „Wij zijn enorm blij het Van Gogh Museum weer open te kunnen stellen voor ons diverse publiek en hen een inspirerende en zo veilig mogelijke ervaring te bieden.” Om de veiligheid in het museum te garanderen, mogen er maximaal honderd bezoekers per uur tegelijk naar binnen en maximaal tweehonderd tegelijkertijd in het gebouw. Ook moeten bezoekers van tevoren een ticket met starttijd reserveren.

De tentoonstelling In the Picture, die als gevolg van de maatregelen bijna drie maanden gesloten was, wordt verlengd tot 30 augustus. In 77 portretschilderijen toont het museum hoe groot de invloed van Van Goghs zelfportretten is geweest op de generaties na hem. Er is werk te zien van onder anderen Edvard Munch, Thérèse Schwartze en Gustave Courbet.

Ook is vanaf maandag het schilderij Onkruid verbrandende boer te zien. Dat werd in november gezamenlijk aangekocht door het Van Gogh Museum en het Drents Museum. Van Gogh schilderde het werk in Drenthe, waar hij in het najaar van 1883 verbleef en het landschap vastlegde in schilderijen en tekeningen. Dit is een van de weinige schilderijen uit deze periode dat bewaard is gebleven.