„Familiedrama Arnhem: vader steekt 12-jarige zoon neer”

Na de vondst van een lichaam in een woning in Arnhem heeft de politie zaterdag een man aangehouden. Volgens dagblad De Gelderlander heeft de verdachte zijn 12-jarige zoon doodgestoken. De politie wil nog helemaal niets kwijt over de doodsoorzaak en de identiteit van de dode.

Het lichaam lag in een huis aan de Dragonstraat. Politieonderzoek is daar in volle gang.

De Gelderlander meldt dat ook nog een 15-jarige zoon in de woning was. Hij wist te ontkomen. De moeder van de jongens woont volgens de krant in Duitsland.