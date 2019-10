Familiedagen van start in Evenementenhal Gorinchem

De geur van patat en frikadel speciaal hangt zwaar in de gangpaden. Moeders en dochters verdringen zich rond de pashokjes en een echtpaar neuriet zachtjes mee met de orgelmuziek van Pieter Heykoop. De Familiedagen zijn begonnen.

Het is dinsdagmiddag een drukte van belang in en rond de Evenementenhal in Gorinchem. De grote parkeerplaats is vol, daarom dirigeren verkeersregelaars automobilisten naar de grote ruimte achter het gebouw.

Binnen maken Janna Tromp en Janneke van de Kamp nog gauw een rondje langs de stands. „We moeten over een half uurtje zingen met de Verenigde Veluwse Koren.” De dames zijn gekleed in Puttense klederdracht. „Nou ja, de muts komt uit Putten, de rest van onze kledij niet helemaal.” Ze hebben het prima naar hun zin. „Maar het zingen vinden we nog het leukst.”

De diaconale stichting Timotheos heeft over belangstelling niet te klagen. „We staan hier om onze naamsbekendheid te vergroten en we zoeken sponsors voor de kinderen in Malawi”, vertelt voorlichter Marijke de Wit. Ze wijst op de felrode emmertjes met kaas, worst, fruit en vruchtensap. „We hebben er van een sponsor 500 gekregen. Ze vallen lekker op.” Kinderen zijn druk bezig met kleurplaten. „Die gaan naar Malawi en worden uitgedeeld aan de kinderen daar. We maken tijdens de uitdeling foto’s en plaatsen die op onze website en in ons magazine.”

Bij de stands met kleding is het dringen geblazen. Dames passen en meten en bekijken zichzelf kritisch in de spiegel.

Het kroost wordt met de minuut wederspanniger. Een ventje van een paar turven hoog wil alleen het pashokje in mét zijn ijsje en zijn ballon. Z’n broertje is nog duidelijker: „Wanneer gaan we naar de springkussens?”

Ook dit jaar heeft de enorme speelhoek met onder meer het survivalparcours, het buksschieten en de klimtoren een grote aantrekkingskracht op de jeugd. De volwassenen lopen warm voor de catering op het aanpalende terras. De patat, frikadellen, slaatjes, soep en broodjes zijn gratis en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt.

Pennen

Rieneke Esselink uit De Meern geniet samen met haar zus en zeven kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar van een heerlijk dagje uit. „Heel gezellig dit. We gaan bijna elk jaar. Een prachtig uitje voor de herfstvakantie. De sfeer is gezellig, de jongsten zijn lekker aan het spelen en de oudsten vinden vooral de pennen en notitieblokjes leuk. Nee, onze echtgenoten zijn er niet bij, die zijn aan het werk.”

De familie De Waal uit Ouddorp –vader, moeder en zeven kinderen, in leeftijd variërend van 5 maanden tot 17 jaar– neemt even de tijd voor een patatje en een glaasje fris. „Het is vakantie. We maken er een leuk dagje uit van. Om een uur of elf zijn we van huis gegaan en we blijven tot het eind van de dag. Wat we het leukst vinden?” Vader De Waal moet er even over nadenken. „Mijn vrouw de stands met kleding en ik het eten en een lekker bakje koffie. En de kinderen kunnen naar hartenlust spelen.”

Filippijnen

Pal naast het Food en Familyplein met foodspecialisten, workshops, demonstraties en proeverijen staat de stand van Woord en Daad. „We vragen bezoekers of ze kinderen willen sponsoren”, vertelt communicatiemedewerker Erika Levering.

„Dat geld wordt gebruikt voor christelijk onderwijs, kleding, voeding en medische zorg. We zijn in tal van landen actief en hebben een bijzonder project in het dorpje Dolores op de Filippijnen. Dat werd in 2013 verwoest door een tyfoon. Met geld van Woord en Daad is een nieuw dorp gebouwd. Via sponsoring proberen we het nieuwe Dolores in tien jaar tijd zelfstandig te maken.”

Deze middag hebben zich al sponsors aangemeld. „Het gaat dan vooral om mensen die al langer sponsor wilden worden en nu de knoop doorhakken.”

Schepen

Een opa en oma zijn met hun kleinkinderen op weg naar de uitgang. Bepakt en bezakt met Lego en speelgoedtrekkers; een tastbare herinnering aan een gezellig uitje. Opa’s oog valt op de radiografisch bestuurbare schepen van Devel Modelbouw die hun weg zoeken door een enorme bak water. „Moet je kijken jongens. Zoiets heeft opa altijd willen hebben.” Zijn kleinzonen zijn het met hem eens: „Echt gaaf, opa. Zijn die ook te koop?” De familiedagen duren tot en met donderdag.