Familie zwervende peuter Den Haag meldt zich

De politie in Den Haag is enige uren op zoek geweest naar familie van een 2,5 jaar oud meisje dat dinsdagochtend alleen op de Laan van Wateringseveld werd gevonden. Het meisje werd overgedragen aan Jeugdzorg en de politie maakte dat publiekelijk bekend. Pas in de loop van dinsdagmiddag meldden familieleden van het meisje zich daar, laat de politie weten.

Het meisje sprak Nederlands, maar kon haar naam niet vertellen. Onderzoek in de omgeving, onder andere bij kinderdagverblijven, leverde aanvankelijk geen resultaat op.

De politie gaat er niet vanuit dat strafbare feiten zijn gepleegd. Jeugdzorg onderzoekt nog hoe het meisje alleen op straat terecht is gekomen.