Familie: zonder alle fouten leefde Hümeyra nog

Als niet allerlei fouten waren gemaakt in de stalkingszaak van het vermoorde meisje Hümeyra, had ze nu nog in leven kunnen zijn. Die conclusie trekken de nabestaanden van de vorig jaar doodgeschoten 16-jarige na het lezen van het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid, zegt hun advocate.

„De familie heeft dat al vanaf het begin gezegd, dit rapport is een bevestiging van wat ze al vermoedden. De resultaten zijn helder - heel pijnlijk, maar heel helder”, verklaart Nelleke Stolk.

De familie neemt voorlopig nog geen beslissing over mogelijke vervolgstappen tegen de betrokken instanties, zoals politie en Openbaar Ministerie. „Ze willen eerst de strafzaak op 14 en 15 november afwachten. Die gaat heel veel emoties geven. Daarna beslissen ze of en wat ze gaan doen.”