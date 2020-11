Familie Verstappen: Blij dat er eindelijk een dader is

De moeder van Nicky Verstappen is blij dat er eindelijk een dader bekend is - en geen verdachte meer - die verantwoordelijk is voor de dood van haar zoon Nicky in 1998. De rechtbank in Maastricht veroordeelde Jos B. vrijdag tot 12 jaar cel voor het seksueel misbruiken en ontvoeren, met de dood tot gevolg hebbend, van de 11-jarige jongen.

"We zijn opgelucht dat na 22 jaar vaststaat dat B. het gedaan heeft", zei Berthie Verstappen direct na afloop van het vonnis. Ze zei met veel aandacht naar het vonnis te hebben geluisterd. Alhoewel ze het "jammer" vond dat B. geen tbs opgelegd kreeg, zei ze toch "blij" te zijn met de door het vonnis verschafte duidelijkheid.

De vader van Nicky, Peet, zei het te betreuren "dat de dader zijn mond houdt en niet de waarheid spreekt".

"We zijn nu hier, we hebben een dader, dat is het belangrijkste", vulde zijn achtgenote aan. Zus Femke zei dat het haar veel pijn doet dat B. nog steeds niet wil praten. "Ik hoop dat hij ooit nog zijn mond opentrekt", zei ze.

