Familie verhoogt tipgeld in Drentse kofferbakmoord naar een ton

De familie van de in maart 2017 vermoorde Ralf Meinema (31) uit Klazienaveen verhoogt de beloning voor de gouden tip over de moordenaar naar 100.000 euro. Dat laten de ouders weten aan De Telegraaf. De familie had vorig jaar augustus al een bedrag van 50.000 euro uitgeloofd.

Een dergelijk hoge beloning uitgeloofd door nabestaanden is uitzonderlijk, aldus de krant. De ouders, broer en zus van Meinema hopen dat het hoge bedrag eindelijk iemand ertoe beweegt om familie of politie te vertellen wat er gebeurd is. „Het duurt te lang. We vinden daarom als gezin dat er wat extra druk op de ketel moet”, zegt moeder Ingrid.

Het slachtoffer van de ‘Drentse kofferbakmoord’ werd op 31 maart 2017 dood aangetroffen in de kofferbak van een zwarte Mercedes, die bungelde op de rand van het Stieltjeskanaal vlak bij zijn woonplaats. Het Openbaar Ministerie loofde eerder al 15.000 euro uit voor de gouden tip.