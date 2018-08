Familie Van Schothorst bleef bewaard voor ramp in Genua

Het plan was om dinsdagochtend rond 11.00 uur van de Italiaanse camping naar Genua te vertrekken. Maar het regende zo hard dat de familie Van Schothorst besloot op de camping te blijven. Anders hadden ze precies rond de tijd van instorten op de brug gereden.

Henk Jan van Schothorst (51) en zijn vrouw Jolanda (44) uit Bodegraven zijn samen met hun zes kinderen op vakantie in Italië. Ze zitten op een camping in het kustplaatsje Calvisio bij Finale Ligure, zo’n 50 kilometer verwijderd van de plek waar dinsdag de Morandibrug bij Genua instortte.

Zondag reed het gezin nog over de brug, op weg naar de anglicaanse kerkdienst in Genua. „En bij onze aankomst in Italië vorige week vrijdag zijn we er ook overheen gereden”, zegt Henk Jan van Schothorst, in het dagelijks leven directeur van de christelijke denktank Transatlantic Christian Council. „De brug is onderdeel van een van de belangrijkste verbindingswegen tussen Frankrijk en Italië, iedereen rijdt erover.”

Noodweer

De predikant adviseerde de familie na de kerkdienst om het plaatsje Vernazza te gaan bezoeken. Dat wilde het gezin dinsdag gaan doen. Maar die ochtend werden ze al vroeg wakker van de regen. „Het was noodweer. Ik heb het niet vaak zo tekeer zien gaan. Mijn vrouw en ik hebben bij de voortent van de caravan plassen zitten weghozen. We zeiden tegen elkaar: Dit is geen weer om weg te gaan. De tent viel bijna in elkaar”, zegt Van Schothorst.

Rond twaalf uur die ochtend leest hij op zijn telefoon het bericht over de ingestorte brug bij Genua. „Ik schrok vreselijk. Het was net een halfuur geleden gebeurd. Als het niet zo had geregend, hadden we precies rond die tijd op weg naar Vernazza over de brug gereden. Dat zet je aan het denken.”

Hij liep naar de receptie van de camping. Daar was de verslagenheid groot. „Iedereen was verbouwereerd en compleet uit het veld geslagen. De brug maakt deel uit van een van de drukste snelwegen in Noord-Italië. Je verwacht niet dat zoiets instort. Het is een grote klap voor het land.”

Van Schothorst volgde de rest van de dag het nieuws op de voet. Hoewel het nog niet duidelijk is waarom de brug instortte, zei de Italiaanse minister van Transport al snel dat het lag aan slecht onderhoud. „Ik ben zelf niet zo van de theorieën, om direct na rampen de schuldige aan te wijzen”, zegt Van Schothorst. „Bovendien is het achteraf makkelijk praten. Deze dingen kunnen gewoon gebeuren, niemand vraagt erom.”

Bewaard

Op het moment van de ramp reden er ruim dertig auto’s en drie vrachtwagens over de brug. „Daar hadden wij bij kunnen zijn.”

Tijdens de kerkdienst zondag zong het gezin nog Psalm 34:4. „Daar moest ik deze morgen ineens aan denken. In de psalm staat: „Dus is hij wel bewaard.” Dat trof me. Als gezin zijn we bewaard voor een ramp.”

De familie blijft nog tot volgende week donderdag in Italië op de camping. Het gebeuren heeft ze stilgezet.

Van Schothorst: „Natuurlijk, we krijgen allemaal iedere dag extra tijd van God. Maar nu zijn we er nog eens extra bij bepaald. We hebben levensverlenging gekregen. Het is belangrijk om te bedenken hoe je die tijd zo vruchtbaar mogelijk inzet en invult. We zijn dankbaar dat we verder mogen.”

Problemen Merwedebrug vormen uitzondering

„De brugramp had voorkomen kunnen worden”

Geen Nederlandse slachtoffers brugramp Genua