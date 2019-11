Familie van insulineslachtoffers blij met eis

De familie van slachtoffers van insulineverdachte Rahiied A. is „heel blij” met de eis die het Openbaar Ministerie heeft neergelegd bij de rechtbank in Rotterdam. Ze vinden het goed dat er eerst een lange celstraf van twintig jaar zou komen, gevolgd door een verplichte behandeling. Dat zei hun advocaat Frank Hamers vrijdag.

De familieleden denken dat A. acteert. Toen ze hem tijdens het verzorgingstraject leerden kennen, wist en kon hij alles, zeggen zij. „En nu kán hij opeens niets meer. Wij denken dat hij niet wíl”, aldus Ineke en Wim Witvliet. Ze zijn ook boos op de instellingen én op de zorginspectie die volgens hen niet ingrepen.

Hun moeder overleefde ternauwernood toegediende insuline toen zij in De Wetering lag, een Humanitas-locatie in Rotterdam. Het echtpaar zegt dat ze al in september 2016 aangifte wilden doen vanwege dit incident. Maar dat kon niet en ook met een melding in januari 2017 en later een aangifte werd volgens hun niets gedaan. Als wel was ingegrepen na dit eerst geval, had A. nooit zo lang door kunnen gaan, met vier doden tot gevolg, stellen ze.

Hamers heeft namens zijn cliënten de instellingen aansprakelijk gesteld volgens het civiele recht.