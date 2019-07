Familie Thate treurt niet om verbroken record

„Het zij zo.” Met die woorden hoort Henk Thate (82) uit Driebergen-Rijsenburg lachend aan dat het bijna 75-jarige warmterecord van zijn vader Jan woensdag is verbroken. „Hij zou er trots op zijn geweest dat het record zo lang is blijven staan. Maar hij, en wij als kinderen ook, gaan er niet om treuren dat het record nu is gebroken. Dat moest een keer gebeuren.”

Huisarts Jan Thate noteerde op 24 augustus 1944 een temperatuur van 38,6 graden in de officiële weerhut in zijn achtertuin in Warnsveld. „Dat ging toen nog allemaal met de hand. Mijn vader stuurde zijn logboeken door naar het KNMI. Vandaar dat pas later duidelijk werd dat er een absoluut record was gevestigd”, vertelt zoon Henk.

In Warnsveld is op 24 augustus een feestje wegens het jubileum van het record. Dat gaat gewoon door. Dochter Monica Thate (75) onthult op die dag een plaquette naast de tuin van haar voormalig ouderlijk huis. „Want het kleine Warnsveld heeft naamsbekendheid te danken aan het werk van huisarts Thate”, aldus de organisatie.

Vrijwel nergens in Europa is het warmterecord zo lang blijven staan. Alleen Ierland en Polen hebben nog oudere hitterecords.