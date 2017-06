Familie Savannah dankt voor „deken van liefde”

De familie van Savannah heeft met een een advertentie in de plaatselijke krant De Bunschoter iedereen bedankt voor alle steun. Het veertienjarige meisje werd in juni als vermist opgegeven. Een aantal dagen later werd haar lichaam in het water van een industrieterrein in Bunschoten gevonden. Een zestienjarige jongen zit vast in verband met de zaak.

„Het medeleven, de kaarten, knuffels en gebeden en zo veel meer. De gemeente, de middenstand, beide scholen, politie, recherche, heel Nederland en ver daarbuiten. Wij hebben het ervaren als een deken van liefde voor ons en voor Savannah”, aldus de familie.