Familie neemt afscheid van prinses Christina

De koninklijke familie neemt donderdag bij Paleis Noordeinde afscheid van prinses Christina. De jongste dochter van koningin Juliana en prins Bernhard overleed vorige week vrijdag op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker.

Haar stoffelijk overschot wordt onder begeleiding van de familie vanuit de Koepel van Fagel overgebracht naar het Koetshuis van de Koninklijke Stallen. Daar wordt in alle beslotenheid een afscheidsbijeenkomst gehouden. Op verzoek van de prinses leveren enkele laureaten van het naar haar vernoemde Prinses Christina Councours een muzikale bijdrage.

De kist met het stoffelijk overschot staat sinds dinsdag opgesteld in de Koepel van Fagel, een gebouw dat is gelegen tussen de stallen en het paleis. Daar konden familie, vrienden en genodigden al een laatste groet brengen. Koning Willem-Alexander keerde woensdag terug in Nederland voor de uitvaart van zijn tante.

Prinses Christina wordt op eigen verzoek gecremeerd. De Rijksvoorlichtingsdienst doet daar op verzoek van de koninklijke familie geen nadere mededelingen over.