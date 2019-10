Familie met oma verdacht van handel harddrugs

Drie generaties van een familie in Den Haag worden verdacht van handel in harddrugs. De vader (51) zit al een maand vast in voorarrest en deze week werden ook moeder (51), dochter (29) en oma (76) opgepakt. Oma heeft een nachtje in de cel gezeten maar is op vrije voeten gesteld. Ze blijft wel verdachte, meldde het Openbaar Ministerie in Den Haag vrijdag. Moeder en dochter blijven in ieder geval de komende veertien dagen vastzitten, zo bepaalde de rechter-commisaris.

De politie kwam de familie op het spoor na een melding via Meld Misdaad Anoniem. Toen de vader werd opgepakt, bleef het nummer van de bestellijn actief. De drie vrouwelijke familieleden werden in een auto gezien toen zij vermoedelijk drugs aan het dealen waren.

De politie heeft tijdens doorzoekingen meerdere drugs gevonden, onder meer MDMA. Ook zijn spullen aangetroffen die worden gebruikt voor drugshandel, zoals weegschalen en ponypacks, papiertjes waarin drugs worden bewaard.

De vader en moeder van het gezin zijn gescheiden. De familieleden komen uit Den Haag, Rotterdam en Westland. Op 6 januari is een eerste inleidende zitting gepland.