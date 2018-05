Familie messensteker doet aangifte tegen GGZ

De familie van de Malek F. gaat aangifte doen tegen de GGZ-instelling Parnassia. De advocaat van de familie heeft dit bevestigd, naar aanleiding van een bericht in het AD.

De Syrische man stak op 5 mei in Den Haag drie mensen neer. De broer van Malek zegt dat hij heel vaak meldingen heeft gedaan bij Parnassia en andere instanties dat het niet goed ging en dat hij zich grote zorgen maakte over zijn broer. Maar daar is volgens hem nooit iets mee gedaan.

„We willen daarom aangifte doen voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel omdat er niet tijdig is ingegrepen. In het verleden is het al vaker gebeurd dat zulke meldingen niet op waarde zijn geschat. Ook daarom is het goed dat hier eens goed kritisch naar wordt gekeken”, aldus advocaat Job Knoester.

De familie en advocaat zijn nog bezig om bewijzen te verzamelen om de aangifte te ondersteunen.

Malek werd volgens zijn jongere broer paranoïde en raakte aan de drugs na de dood van zijn vader. Hij werd wel een keer opgenomen in een kliniek, maar wist daar weer weg te komen. Het ging daarna steeds weer mis.

Begin maart kwam er een anonieme melding bij de politie binnen over mogelijke terroristische plannen van Malek. De melding zou wel zijn onderzocht, maar niet goed geregistreerd in het politiesysteem. De familie herkent zich niet in het beeld dat hij terroristische motieven zou hebben.