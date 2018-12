Familie kroongetuige volgt proces elders

De familie van kroongetuige Nabil B., wiens broer is doodgeschoten, volgt het proces tegen de verdachte van deze moord donderdag op een geheime locatie. Ze doen dat vanwege hun veiligheid, bleek aan het begin van de zitting bij de rechtbank in Amsterdam. De nabestaanden zullen vanuit deze locatie ook een slachtofferverklaring voordragen, zei de officier van justitie.

Verdachte Shurandy S. (40) uit Hilversum zou op 29 maart broer Reduan B. hebben doodgeschoten op zijn werk in Amsterdam-Noord. Een week daarvoor was bekend geworden dat diens broer Nabil B. als kroongetuige zou optreden in een onderzoek naar een andere liquidatie. Vermoedelijk was de moord uit wraak om het ‘verraad’ van Nabil B.

S. herhaalde voor de rechtbank dat hij Reduan heeft doodgeschoten. Over zijn opdrachtgevers vertelde hij niets. Hij zou 100.000 euro voor de klus krijgen. Maar hij ontving dat geld nooit. Het ging hem ook niet om geld, zei S. Hij verkeerde in een roes en het ging al enige tijd slecht met hem, hij was onder meer verslaafd aan drugs en had allerlei problemen. S. zei ook dat hij dacht dat hij het er niet levend zou afbrengen.

S. werd enkele dagen na de schietpartij opgepakt aan de hand van DNA-sporen. Ook stond hij volop op beelden die onder meer in het bedrijf zijn gemaakt van de moord.

De verdachte zei dat hij „geen flauw idee had” dat het beoogde doelwit de broer van kroongetuige Nabil B. was. Hij wist ook niets van het nieuws van het Openbaar Ministerie (OM) dat er een kroongetuige zou zijn in een belangrijke liquidatiezaak. S. had enkele maanden eerder al zijn bereidheid uitgesproken tegen oude ‘kennissen’ om mogelijk iemand te liquideren. Hij besloot dat in „een split second” en dacht lang dat het niet serieus zou zijn.