Familie Hania ‘intens blij’

De familie van het 12-jarige meisje Hania, dat vrijdagavond werd gevonden nadat zij sinds donderdagmiddag vermist was, kijkt „met intense blijdschap uit naar de hereniging” met haar. Ook bedankt de familie „iedereen die heeft meegeleefd en de familie in deze moeilijke tijd heeft gesteund”.

Dat meldde de familie vrijdagavond in een persverklaring.

„Nu Hania terecht is, willen we in alle rust de gebeurtenissen verwerken”, schrijft de familie nog.

Volgens een woordvoerder van de familie werd Hania vrijdagavond nog verhoord door de politie. Hij kon niets zeggen over hoe het met het meisje is. Ook weet hij niet op welk moment precies zij met haar familie herenigd kan worden.