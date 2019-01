Familie ‘Haagse steker’ als getuige gehoord

Drie familieleden van de zogenoemde ‘Haagse steker’ Malek F. zullen door de onderzoeksrechter als getuige worden gehoord. De rechtbank Den Haag honoreerde vrijdag een verzoek daartoe van de advocaten van F., die menen dat de familie zinnige dingen kan zeggen over de psychische gesteldheid van de verdachte. F. stak op 5 mei op straat in Den Haag drie mensen neer en werd neergeschoten door de politie.

De kernvraag in de strafzaak tegen de in Syrië geboren F. is: was zijn daad er een van een terrorist of van een verwarde man? Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt F. van een terroristisch motief, F. en zijn advocaten betwisten dat. Een deskundigenrapport over een onderzoek naar de psyche van F. is in maart klaar.

Vrijdag vond er op Schiphol een tussentijdse zitting in de zaak plaats. F. bleef in zijn cel en verscheen niet in de rechtszaal.

In de loop van het onderzoek hebben islamdeskundigen gesteld dat F. zich laat inspireren door een extremistische ideologie, maar het niet is gebleken dat hij banden had met een terroristische groepering. Eerder zei het OM dat er er grote boosheid in F. schuilt en dat de kans op herhaling groot is. In afgeluisterde gesprekken met zijn familie sprak hij over het doden van ongelovigen.

De moeder, broer en zus van F. hebben eerder al verklaringen bij de politie afgelegd. In de maanden vóór de schokkende steekpartij zagen zij dat de man veranderde. F.’s advocaten willen hen onder meer vragen hoe zij de in de afgeluisterde gesprekken opgevangen woorden van F. duiden.

In maart zal de onderzoeksrechter ook de drie agenten horen die waren betrokken bij het uitschakelen van F. op het Johanna Westerdijkplein.

Op 10 april is er een volgende pro-formazitting. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor 21 en 24 juni.