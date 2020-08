Familie: geen politiek karakter stille tocht voor Bas van Wijk

De familie van de zaterdag in Amsterdam omgekomen Bas van Wijk geeft nadrukkelijk aan dat de stille tocht die vrijdag wordt gehouden geen politiek karakter heeft en dat ze ook niet wil dat die als zodanig wordt gebruikt. De tocht is bedoeld om stil te staan bij Van Wijk. „Iedereen die vanuit zijn of haar hart aan deze tocht wil deelnemen, is daarbij welkom”, laat de familie aan het ANP weten. Onder anderen Thierry Baudet en Geert Wilders hebben getwitterd over de zaak.

Van Wijk (24) werd zaterdag doodgeschoten bij een recreatieplas in Amsterdam. Volgens de familie gebeurde dat toen hij wilde voorkomen dat het horloge van zijn vriend werd gestolen. „Bas ging afgelopen zaterdag met zijn vrienden op pad en kwam niet meer terug. Hij wilde voorkomen dat het horloge van zijn vriend werd gestolen en kreeg daarvoor een kogel in zijn bovenbeen en in zijn borst. Hij overleefde het niet. Bas zou voor iedereen zijn opgekomen, vrienden en niet-vrienden”, aldus de familie in een persverklaring.

De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. „We weten dat de politie het onderzoek met zorgvuldigheid en prioriteit uitvoert”, aldus de familie, die bedankt voor „de talloze hartverwarmende reacties” die zij de afgelopen dagen ontving. „Bas mag niet vergeten worden en moet zo mooi en goed mogelijk worden herdacht als de lieve en zachtaardige jongen die hij was.”

De familie is in shock en intens verdrietig en heeft behoefte aan rust en vraagt het publiek en de media met klem deze wens te respecteren.