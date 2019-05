Familie Fortuyn: herstel meldplicht Van der G.

Een versoepeling van de meldplicht voor Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, moet van tafel nu blijkt dat hij helemaal geen emigratieplannen heeft. Dat vindt de familie van Fortuyn, zo bevestigt hun advocaat zaterdag berichtgeving door de NOS. Vrijdag meldde dagblad De Stentor dat Van der G. ‘gewoon’ in Nederland woont en geen verhuisplannen lijkt te hebben.

Omdat Van der G. zei dat hij wilde emigreren, werd vorig jaar besloten dat hij zich niet meer eens in de zes weken hoefde te melden bij de reclassering. In plaats daarvan volstond een schriftelijk verslag over hoe het met hem gaat, eens in de acht weken. Ook heeft hij twee keer per jaar een evaluatiegesprek.

"Hij heeft gejokt", aldus de advocaat, die komende week wil overleggen met het Openbaar Ministerie (OM) over hoe zijn oorspronkelijke meldplicht hersteld kan worden. Volgens de raadsman is er bij nabestaanden van Fortuyn "irritatie en frustratie" over het feit dat Van der G. "een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven".