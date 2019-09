Familie ‘droneverdachte’ Egypte: misverstand

De familie van de Nederlander die vastzit in Egypte, vermoedelijk omdat hij opnames met een drone had gemaakt, gaat uit van een groot misverstand. In een verklaring zegt de familie dat de man, die Pieter Bas Habes heet, geen enkele politiek intentie had.

In de verklaring, verspreid door hun advocaat, zegt de familie dat de man bezig was aan een wereldreis en op een motor door Afrika reisde. Hij had een drone bij zich om een beeldverslag van zijn reis te maken. Van de ambassade is vernomen dat de Nederlander inderdaad sinds woensdag vastzit, maar de familie weet niet waar. De familie heeft contact met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De man zit sinds woensdag vast. Habes heeft op de Egyptische tv gezegd dat hij is gepakt omdat hij met zijn drone had gefilmd. Die dag zou hij met een drone opnames hebben gemaakt van het hotel waar hij verbleef. Hij zegt dat hij werd gezien door een hotelmedewerker, die zei dat dit verboden was. Habes zou zijn teruggegaan naar zijn hotelkamer, waar hij een paar uur later werd opgepakt.

In Egypte zijn sinds het weekend meer dan 1100 mensen aangehouden vanwege protesten tegen president Abdel Fatah al-Sisi. De demonstraties begonnen vrijdag in Caïro.