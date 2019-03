Familie dichter Wigman boos op Baudet om speech

De familie van Menno Wigman is ontstemd dat Thierry Baudet in zijn overwinningsspeech dichtregels van de in 2018 overleden Amsterdamse stadsdichter gebruikte.

„Hij citeerde de dichtregels foutief, en de familie ziet bovendien dat Baudet de poëzie in een context plaatst die mijlenver van het wereldbeeld van Wigman staat”, schrijft familielid Anneke Wigman. De voorman van Forum voor Democratie citeerde uit het het gedicht ‘Afscheid van mijn lichaam’ uit de bundel Slordig met geluk: „De zon was mij niet opgevallen als hij niet steeds onderging.”

„Baudet zei dat de de zon ‘was ondergegaan’, wat ritmisch rommeliger is. Wigman besteedde altijd zeer veel zorg aan het ritme van zijn gedichten.”

Het was de tweede keer dat Baudet in het openbaar Wigman citeerde. Eerder gebruikte hij het gedicht Oneindig wakker uit dezelfde bundel bij de Algemene beschouwingen in september 2018. Ook toen was de familie boos.