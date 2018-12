Familie B.: broer waarschuwde voor gevaar

De in maart doodgeschoten Reduan B. heeft steeds gewaarschuwd voor de gevaarlijke gevolgen van de kroongetuigendeal die zijn broer Nabil had gesloten met het Openbaar Ministerie (OM). Hij wilde zijn familie beschermen, maar de overheid was traag met de beveiliging en niet overtuigd van de gevaren. „Des te wranger is het dat juist hij dit met de dood heeft moeten bekopen.”

Dat zeiden een zus en de moeder van Reduan B. donderdag in een slachtofferverklaring tijdens het proces voor de rechtbank in Amsterdam. Ze spraken via een audioverbinding, omdat ze voor hun veiligheid op een geheime locatie het proces volgen. Volgens hen was Reduan fel tegen de overeenkomst van zijn criminele broer met het OM, omdat „hij wist hoe gewetenloze monsters te werk gaan”.

Reduan wachtte al lang op beveiliging voor zijn familie en omdat die uitbleef, had hij zelf al zijn moeder op een ander adres ondergebracht. Enkele dagen voor de moord sprak hij nog met de overheid over een zichtbare beveiliging bij zijn bedrijf in Amsterdam-Noord, zei zijn zus. Hij werd op zijn werk doodgeschoten.

Volgens de nabestaanden was Reduan een hardwerkende integere man, die wars was van alles wat met criminaliteit te maken had. Hij had veel vrienden en dierbaren, onder wie twee dochters.

De familie hoopt dat verdachte Shurandy S. nooit meer vrijkomt. Ze noemt hem „meedogenloos”, ook omdat hij zijn opdrachtgevers blijft beschermen. Mensen zoals S. „zijn het grootste kwaad dat bestaat” en zorgen ervoor dat de hele familie nooit meer veilig is, zei zijn zus. Sinds de moord op Reduan moest de hele familie, bestaande uit enkele gezinnen, onmiddellijk in de anonimiteit verdwijnen. Zijn moeder zei dat zij haar dagen vult met verdriet over de dood van Reduan én de angst om nog iemand te verliezen.