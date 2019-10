Familie aangehouden om fraude en witwassen

De politie heeft donderdag in Vlissingen een vrouw, haar minderjarige zoon en twee meerderjarige dochters aangehouden. Ze worden verdacht van fraude en het witwassen van crimineel geld. Ze leefden veel luxer dan met hun inkomsten, diverse uitkeringen en toeslagen, zou kunnen, aldus de politie.

Leden van de familie stortten de afgelopen jaren flinke bedragen contant geld op verschillende bankrekeningen. Waar het geld vandaan komt is onduidelijk. Verder is beslag gelegd op twee dure auto’s en een woning. Een hypotheekverstrekker heeft inmiddels aangifte gedaan van fraude bij het verkrijgen van de hypotheek, aldus de politie.

Ook een kledingwinkel in Vlissingen wordt onderzocht. De winkel staat volgens de politie niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar een van de dochters zou er wel huur voor betalen. In de winkel en een garagebox in Middelburg is bovendien nagemaakte merkkleding aangetroffen.