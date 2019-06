Falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers

China kan militaire topwetenschappers in Nederland laten opleiden, zonder dat de Nederlandse overheid daar iets aan doet. Dat meldt Nieuwsuur. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil nu dat het kabinet actie onderneemt. De overheid moet van de Kamer voor een wettelijk toetsingskader zorgen, zodat universiteiten daarmee risicovolle promovendi kunnen weren.

Het kabinet waarschuwt in de recent gepresenteerde China-strategie zelf nog voor een "ongewilde kennisoverdracht" via universiteiten naar China, die zelfs een risico zou vormen voor de nationale veiligheid. Maar vervolgens doet het kabinet tot nu toe niets om te voorkomen dat die kennisoverdracht plaatsvindt. Het gevolg is dat militair opgeleide Chinese wetenschappers hier bijvoorbeeld aan de TU Delft kunnen promoveren ten gunste van het Chinese defensie-apparaat.