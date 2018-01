Fakkeltocht uit ongenoegen over gaswinning

Groningers en andere Nederlanders gaan vrijdagavond in de stad Groningen de straat op. Naar aanleiding van de recente aardbeving in Zeerijp hebben de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie een fakkeltocht georganiseerd onder het motto ‘Genoeg = Genoeg’.

„Vanuit het hele land komen mensen meelopen”, verwachten de organisatoren. „De Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de Hanzehogeschool, en FC Groningen hebben hun steun uitgesproken en roepen hun medewerkers op mee te lopen.”

Voorafgaand aan de tocht zijn er sprekers, onder wie burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum en fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer Jesse Klaver. Het Klimaatkoor brengt een speciale protestversie van het Gronings volkslied ten gehore.

De beving in Zeerijp was op 8 januari en had een kracht van 3.4. „Zeerijp onderstreept hoe onveilig en hoe onvoorspelbaar de situatie in Groningen is. De tijd van pappen en nathouden is voorbij”, stellen de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie.