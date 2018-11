Faillissementsgijzeling John W. verlengd

Voormalig directeur John W. van beleggingsfonds Easy Life zit nog zeker een maand in faillissementsgijzeling. Volgens de rechtbank in Den Bosch is zijn verblijf in de cel de passende prikkel om te zorgen dat hij uitleg gaat geven over zijn riante uitgavenpatroon en om te voorkomen dat hij schuldeisers verder benadeelt.

John W. werd eind oktober aangehouden op verdenking van faillissementsfraude. Zijn arrestatie ging een paar dagen later naadloos over in een faillissementsgijzeling.

Easy Life dupeerde tien jaar geleden in totaal vijfhonderd beleggers die 42 miljoen euro investeerden. W. werd veroordeeld voor verduistering van het geld van de beleggers en deelname aan een criminele organisatie. In 2008 werd hij persoonlijk failliet verklaard.

De curatoren hebben ontdekt dat W. in de afgelopen twee tot drie jaar heeft beschikt over ten minste 250.000 euro terwijl hij suggereerde te leven van 1000 euro inkomsten per maand.