Faculteit Erasmus MC staakt al het onderwijs om coronavirus

Op de faculteit van het Erasmus MC in Rotterdam wordt vanaf vrijdag een onderwijsstop ingesteld vanwege het nieuwe coronavirus. Alle colleges en toetsen van alle bachelor- en masteropleidingen op de medische faculteit gaan niet door, zo heeft de raad van bestuur van het academische ziekenhuis besloten.

Ook het Onderwijscentrum is dicht, waardoor studenten hier niet kunnen studeren en buitenlandse stages zijn niet meer toegestaan. Het bestuur heeft deze maatregelen genomen om het werk in het ziekenhuis zo min mogelijk te verstoren en om zoveel mogelijk personeel beschikbaar te houden voor de patiëntenzorg.

Het faculteitsbestuur heeft volgens het Erasmus Magazine in een mail aan geneeskundestudenten laten weten zich te realiseren dat het een drastische maatregel is, maar dat het geen andere optie ziet. „We doen dit om erger te voorkomen en zullen ons uiterste best doen om de gevolgen hiervan zo veel mogelijk te beperken en passende oplossingen te bieden.”