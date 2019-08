‘Facebookmishandelaar’ komt voor snelrechter

Een 27-jarige man die dit weekend werd opgepakt op verdenking van de mishandeling van een 8-jarige jongen, blijft vastzitten en zal volgende week woensdag voor de snelrechter moeten verschijnen. De rechter-commissaris van de rechtbank Den Haag heeft dat dinsdag na zijn voorgeleiding besloten, meldde het Openbaar Ministerie. Beelden van de mishandelingen waren live te zien in een Facebookgroep.

De politie kreeg meerdere meldingen daarover uit het hele land. Een team digitale opsporing slaagde erin het adres te achterhalen op basis van enkele documenten die op de beelden te zien waren, waar identiteitsgegevens op stonden.

De politie trof in het betreffende huis in Leiden de verdachte en het slachtoffer aan. De jongen is familie van de verdachte, maar welke relatie de twee precies hebben, is niet bekendgemaakt.

De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.