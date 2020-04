Facebook pakt desinformatie over Covid-19 verder aan

Facebook neemt extra maatregelen om nepberichten over het coronavirus en Covid-19 tegen te gaan. Mensen die op misleidende informatie over Covid-19 hebben gereageerd, worden verwezen naar een pagina van de WHO waarop de mythes over Covid-19 worden ontkracht.

„Op deze manier willen we mensen die mogelijk in aanraking zijn gekomen met deze content verwijzen naar een betrouwbare bron voor het geval ze deze claims buiten Facebook opnieuw tegenkomen. De nieuwe functionaliteit zal de komende weken ook beschikbaar worden in Nederland”, zo meldt Facebook donderdag.

Facebook heeft inmiddels honderdduizenden stukken content met desinformatie over Covid-19 verwijderd. „Denk hierbij aan schadelijke claims zoals dat het drinken van bleek je geneest van corona, en theorieën zoals dat jonge mensen immuun zouden zijn voor het virus.”

Drie weken geleden meldde Facebook al persbureaus Agence France Presse (AFP) en de Deutsche Presse-Agentur (DPA) in te zetten om Nederlandse berichten op Facebook te controleren om zo nepnieuws tegen te gaan. Als zij concluderen dat een bericht niet klopt, komt het lager in de tijdlijn van gebruikers te staan. Als de berichten minder gauw gezien worden, verspreiden ze zich minder snel, is de gedachte. Daarnaast komt bij zulke berichten een waarschuwing te staan.

De persagentschappen uit Frankrijk en Duitsland gaan doen wat eerst het Nederlandse NU.nl deed. NU.nl was in 2017 begonnen met het zogenoemde factchecken van berichten op Facebook. Eind vorig jaar stopte de site ermee, omdat Facebook niet wil dat beweringen van politici worden gecheckt. Sindsdien zat Facebook zonder partner in Nederland.